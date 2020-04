OM - Villas-Boas ne retournera pas en Premier League

A 42 ans et pour sa première expérience en France, André Villas-Boas s'est parfaitement acclimaté. Arrivé sur le banc de l'OM l'été dernier, l'entraîneur portugais réalise une très belle saison avec le club phocéen (2ème après 28 journées). Avant d'atterrir en Ligue 1, le technicien lusitanien est notamment passé par la Premier League, l'un des plus grands championnats du monde. Toutefois, il ne garde pas d'excellents souvenirs de ses expériences à Chelsea et Tottenham et un retour en Angleterre est impossible d'après ses dires.

"Je n'y retournerai pas. C'est le championnat avec le plus d'investissements, les meilleurs joueurs et équipes. Mais, j'aime être dans une ligue qui comprend la philosophie de jeu de façon différente. Ce n'est pas le cas en Angleterre" a-t-il confié au micro de Radio Renascença.