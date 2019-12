OM - Villas-Boas ne veut pas brûler les ailes de Radonjic

Présent en conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a fait un nouveau point sur sa gestion du cas Nemanja Radonjic (23 ans). L'attaquant serbe, auteur de 4 buts sur les 5 derniers matchs, marche sur l'eau ces dernières semaines, le tout en sortie de banc. Si la tentation de le titulariser est forte, Villas-Boas ne souhaite pas cramer son joueur pour autant.

"Nemanja titulaire samedi? C'est difficile car le résultat à Metz m'a mis un peu de doutes sur mes décisions. Je vais faire confiance mais je ne veux pas rater une opportunité en championnat. Je dois encore y penser. Radonjic entre déjà dans ma réflexion et fait tout pour mériter une opportunité. J'ai plusieurs discussions avec lui, on est absolument d'accord avec lui. Dans ce moment là, il faut profiter d'un super sub qui se sent super bien. Il est beaucoup plus productif à gauche qu'à droite. Je ne veux pas qu'il rate cette opportunité si je fais le choix de le faire jouer en raison des attentes sur lui." a-t-il déclaré.