OM - Villas-Boas pousse un violent coup de gueule contre Téléfoot (vidéo)

L'Olympique de Marseille s'est imposé (0-1) sur le pelouse de Strasbourg dans un match comptant pour la 10ème journée de Ligue 1. Au terme d'une rencontre très moyenne de la part des deux équipes, les Marseillais sont parvenus à marquer sur leur seul tir cadré de la rencontre. Interrogé par Téléfoot quelques minutes après le coup de sifflet final sur la pelouse de la Meinau à propos de la prestation de ses joueurs, André Villas-Boas n'a pas supporté les critiques émises sur le niveau de jeu de son équipe.

"Arrêtez vos conneries" a lancé le technicien portugais. "Mais qu’est-ce que vous dites ? Il faut arrêter, faites des analyses concrètes ! Il faut être objectif !" a notamment réclamé l'entraineur phocéen aux journalistes de la nouvelle chaîne de Mediapro en duplex depuis leur plateau. Peu de temps après, AVB s'est dirigé en conférence de presse et la colère ne semblait pas être redescendue. "Ce résultat nous porte très haut dans le classement. Je sais que vous êtes dégoûtés mais c’est comme ça… C’est la vie" a-t-il répondu sèchement à un journaliste. Après une nouvelle question sur le contenu du match de son équipe, l'entraineur lusitanien craque une nouvelle fois. "C’est décevant pour qui ? Pour toi ? Pour moi non, c’est seulement pour toi. Tu peux prendre tes amis, faites un groupe de déçus mais le groupe des contents, il est dans le vestiaire de l’OM. Tu dois chercher le Barça et la Juve pour plus de contenu. Moi, ça me suffit" a assuré André Villas-Boas.