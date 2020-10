OM - Villas-Boas prévient Mitroglou : il ne jouera pas de la saison

De retour avec le groupe professionnel ces derniers jours, Kostas Mitroglou va passer sa dernière année de contrat à la Commanderie. L'attaquant grec de l'OM, âgé de 33 ans, est en fin de contrat en juin prochain et Marseille ne compte vraisemblablement pas le faire jouer.

"Il est dans la même situation que Greg Sertic l'année dernière. On lui a dit en début de saison qu'on ne comptait pas sur lui. Il n'a pas trouvé de solution (pour partir, ndlr), c'est un joueur sous contrat. Il est réintégré mais je ne pense pas qu'il aura sa chance. J'étais cohérent avec ça la saison dernière" lâche Villas-Boas. "C'est une chose que je n'aime pas faire, évidemment, poursuit-il. J'ai choisi cet effectif pour ma saison et il n'est pas dans dans mes choix. C'est la même chose pour (Florian) Chabrolle et (Christopher) Rocchia qu'on a invité à chercher à club. Malheureusement, Rocchia n'a pas trouvé mais Abdallah (Ali Mohamed) a trouvé (prêté à Zulte Waregem). J'ai été plutôt clair. Evidemment, tout le monde a le droit de revenir mais je ne pense pas."