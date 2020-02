OM - Villas-Boas réagit à chaud après la fin de série

Juste après la défaite face à Nantes (1-3), dans le cadre de la 26ème journée de championnat, André Villas-Boas a débriefé la rencontre au micro de Canal+. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille assume la responsabilité de ce revers, le premier après 14 matchs consécutifs sans défaite en L1.

"On n'a pas bien joué. La victoire nantaise est méritée, ils étaient bien placés. Evidemment, c'est ma responsabilité. Dans les phases de construction, on a perdu trop de ballons importants et ce deuxième but a tué notre confiance. On a tenté de changer de système en faisant remonter Morgan Sanson mais Nantes était bien placé"explique AVB. "Nantes a fait un très bon match. Aujourd'hui, on a beaucoup souffert de nos pertes de balle. Ils ont bien joué, ils ont été forts techniquement, ils nous ont posé des problèmes. Maintenant, on va attendre les résultats. Notre avance pourrait diminuer, c'est dommage. Mais il faut continuer. Il faut calmer les joueurs un peu frustrés et féliciter l'autre équipe. Dommage que ce soit au Vélodrome."