OM - Villas-Boas réagit au licenciement de Thomas Tuchel par le PSG

À 9 jours du Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain, André Villas-Boas a été interrogé sur la situation actuelle du PSG. L'entraîneur de l'OM a évidemment scruté les derniers évènements survenus dans la capitale, avec notamment le licenciement de Thomas Tuchel et la nomination de Mauricio Pochettino.

"Le changement d'entraîneur avant le trophée des champions ? Ça change l'approche par rapport à ce qu'on attendait. On aura seulement 2 matchs de référence, ce sera plus dur pour préparer. Je ne sais pas ce que Pochettino a dans la tête. On verra ce qu'il va se passer durant les deux matchs. Chaque entraineur qui est limogé ce n'est pas une très bonne chose, principalement Tuchel avec ce qu'il a fait. Tout le monde sait ce qu'attendent les Qataris. Mais c'est arrivé malheureusement pour lui. Surpris par le timing, c'est dur, pas très sympa" a-t-il déclaré en conférence de presse.