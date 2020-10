OM - Villas-Boas réfléchit à ne pas utiliser son joker

L'Olympique de Marseille n'est pas parvenu ce lundi à pallier le départ de Bouna Sarr. Alors que le défenseur de 28 ans s'engageait du côté du Bayern Munich, la direction olympienne négociait l'arrivée de Joakim Mæhle du KRC Genk, en vain. "Le club belge nous a mis en difficulté en changeant au dernier moment les conditions après notre accord, c'est la première fois que l'on me fait ça" a expliqué Pablo Longoria.

Une situation délicate qui a contraint l'OM à se retirer des négociations et qui fait que 48 heures après la fin du mercato, le club phocéen a seulement Hiroki Sakai comme latéral droit de formation. Mais malgré ce manque de profondeur à ce poste, André Villas-Boas et son directeur sportif ne garantissent pas qu'ils vont prendre un joker. "Nous sommes en train d'évaluer la situation, on est ouvert à cette possibilité si nous arrivons à un consensus entre André, la direction et le propriétaire", affirme Pablo Longoria. "On ne se précipite pas, on prend notre temps et réfléchissons à peut-être ne pas prendre de latéral et prendre le risque d’attendre janvier" a confirmé le technicien portugais.