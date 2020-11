OM - Villas-Boas répond sèchement à Maldini sur le cas Florian Thauvin

André Villas-Boas n'a pas vraiment apprécié les propos de Paulo Maldini, directeur sportif du Milan AC. Le dirigeant, qui s'est montré très élogieux envers Florian Thauvin, a visiblement été entendu par les Marseillais puisque "Flotov" a réagi, après coup, à cette déclaration.

Et André Villas-Boas, le technicien marseillais, n'a pas vraiment aimé la prise de parole de l'Italien. "Les paroles de Maldini, c'est un peu bidon. Quand tu es Maldini, tu peux dire ce que tu veux et tu touches. T'imagines maintenant si on retrouve le Milan en Europa League, qu'est ce qu'on va faire ? Ce n'est pas très gentil de sa part, mais c'est Maldini, il a le droit de dire ce qu'il veut" a-t-il lâché en conférence de presse, d'un air désabusé.