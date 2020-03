OM - Villas-Boas reste évasif sur son avenir

Cet après-midi avait lieu la conférence de presse avant le match de l'OM face à Amiens vendredi soir (21h00). Un journaliste en a profité pour évoquer l'avenir d'André Villas-Boas, lui demandant notamment si l'affection et le support démontrés par le public marseillais à son égard pourraient avoir une influence sur sa décision de rester ou non l'année prochaine. Le Portugais a d'abord fait part de son bien-être en France. "Je me trouve très bien en France, je suis très bien reçu, (...) tout le monde me respecte les joueurs, le vestiaire, la presse, et le public français en général pas seulement l'OM".

Il ajoute ensuite qu'une discussion avec les dirigeants devra avoir lieu au moment opportun, en insistant sur le fait que cette discussion aura lieu quand le club sera "prêt". "Il ne faut pas sauter les étapes", prévient Villas-Boas. "De toute façon je suis sous contrat pour l'année prochaine, quand le club sera prêt, je voudrais un peu discuter de ce qui peut se passer l'année prochaine". Une sortie encore assez floue de la part de l'entraîneur portugais qui, on s'en souvient, avait mis la pression sur l'état major marseillais en émettant l'hypothèse d'un départ en fin de saison face aux rumeurs d'un mercato agité dans le sens des départs.