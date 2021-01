OM - Villas-Boas rétablit ses vérités sur sa "démission"

Samedi dernier, à l'issue du revers concédé face au Nîmes Olympique (1-2, J 20 Ligue 1), André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, avait présenté sa démission. Une information sortie dans la presse et confirmée par le principal intéressé, mercredi soir, lors de sa conférence de presse après la nouvelle défaite à la maison contre le Racing Club de Lens (0-1). À l'occasion d'un nouveau passage devant les journalistes, cette après-midi, le technicien portugais a tenu à apporter une clarification sur ce sujet.

"Je n’ai pas présenté ma démission, j’ai mis ma place à disposition de la direction. C’est une précision importante. Par rapport aux résultats, à la faible moyenne de points, le mieux que je peux faire pour respecter l’institution OM, c’est d’avoir une discussion. Ils m’ont soutenu et sont prêts pour la suite. On va continuer notre travail jusqu'à la fin de la saison. Le plus important est de bien finir la saison", a expliqué le tacticien portugais à nos confrères, à la veille d'un déplacement périlleux sur la pelouse de l'AS Monaco (J21 Ligue 1).