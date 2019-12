OM - Villas-Boas révèle la clé de la réussite marseillaise sur la première partie de saison

Samedi soir, l'Olympique de Marseille a terminé l'année 2019 sur une bonne note en s'imposant face à Nîmes (3-1, analyse et notes) lors de la 19ème journée de Ligue 1. Les Marseillais consolident ainsi leur deuxième place et comptent 5 points d'avance sur le Stade Rennais, son premier poursuivant. Concernant la rencontre face aux Crocos, André Villas-Boas a admis que le but dès l'entame de la seconde période a libéré ses joueurs. "C'était très important de gagner. Tout le monde était nerveux, moi aussi, et il fallait contenir notre impatience. Évidemment, le but nous donne un énorme boost de confiance, il a mis plus de calme dans notre jeu, après on savait qu'on gagnerait le match" a-t-il confié, puis d'évoquer le calendrier du club pour la phase retour. "On a pris un peu de marge sur nos poursuivants, mais Rennes (20e journée, à la reprise) sera un match très important. On a des rencontres très difficiles en deuxième partie de saison, en déplacements à Rennes, à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Lyon, à Lille.."

D'après l'entraîneur marseillais, ce bon parcours réalisé par ses joueurs n'est dû qu'à une remise en question de chacun. "Mon bilan à mi-saison ? Je pense que le changement a été individuel, parce que la qualité est là. Chacun a changé de mentalité, c'est ce qui nous permet d'être deuxième, parce que l'équipe est la même quasiment que celle qui a joué la finale de Ligue Europa (2018), et qui a fini cinquième l'an dernier. Maintenant la trêve arrive, et c'est bien, on va pouvoir se reposer un peu" a-t-il déclaré. L'OM reprendra le chemin de l'entraînement le 29 décembre et se déplacera à Limoges le 5 janvier prochain pour y affronter Trélissac en Coupe de France.