OM - Villas-Boas s'étonne du maintien de la rencontre face à Brest

André Villas-Boas était présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement de l'OM à Brest lors de la deuxième journée de Ligue 1 (dimanche, 21h). L'entraîneur marseillais pourra compter sur les retours de Steve Mandanda, Valentin Rongier, Jordan Amavi et Maxime Lopez, tous guéris du Covid-19. En revanche, il devra se passer de quatre joueurs : Dimitri Payet, Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez et Simon Ngapandouetnbu (troisième gardien), toujours malades. "On a suivi le protocole. Il reste une chose ouverte dans le protocole que je ne comprends pas. On a quatre joueurs et normalement ce match ne devrait pas être joué. On va jouer car on ne veut pas le décaler. Le cas de Payet ne compte pas pour la Ligue, je ne trouve la page où c'est marqué", s'est étonné AVB.

Les joueurs phocéens ont effectué de nouveaux tests de dépistage ce vendredi. "J'espère que les tests nous permettront de démarrer la saison. Ensuite, on va s’arrêter pour la trêve internationale mais on reste prêt pour jouer et répondre aux attentes de nos fans", a conclu le coach olympien.