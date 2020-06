OM - Villas-Boas sait ce qu'il veut pour l'après Marseille

Arrivé sur la Canebière l'été dernier pour prendre les rênes de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas a conquis le coeur des marseillais. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le Portugais a fait trembler ses admirateurs et fervents supporters le mois dernier lorsqu'il est reparti au Portugal pour réfléchir sur son avenir suite au départ d'Andoni Zubizarreta. Finalement, il a fait part de sa volonté de continuer l'aventure avec son groupe et le calme est plus ou moins revenu du côté de la cité phocéenne. S'il honorera bel et bien sa seconde année de contrat à l'OM, AVB sera difficile à conserver après celle-ci.

Comme il l'a toujours confié, son plan de carrière est pré-tracé et il n'envisage pas de passer plus de quinze ans sur les bancs de touche, ce qui laisse penser qu'il rangera son costume d'entraîneur en 2024. Or, à l'occasion de sa participation à l'élection présidentielle du FC Porto, le coach marseillais a été interrogé par le journal Record sur la suite de sa carrière et il sait ce qu'il veut. "Ce n'est pas impossible (de revenir à Porto). En tout cas, ce n'est pas par manque de propositions de Pinto da Costa. Si on prend en compte les quatre ans au cours desquels je me vois encore entraîner, il y a une année à Marseille puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon" a-t-il confié.