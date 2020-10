OM - Villas-Boas satisfait du changement de système

L'Olympique de Marseille a remporté sa première victoire (3-1) à domicile de la saison ce samedi soir face à Bordeaux. Pour cette rencontre, André Villas-Boas a misé sur un nouveau système de jeu et sa dernière recrue, Michaël Cuisance. Le technicien portugais a proposé un 4-4-2 losange avec l'ancien joueur du Bayern Munich en numéro dix, il est revenu sur ce changement de schéma après le match.

"A la fin du mercato, on a eu Kamara, Cuisance, Rongier, Sanson et Gueye, alors que Strootman était en sélection. On a profité de ce moment-là pour travailler ce système, pas seulement en losange mais aussi à plat. Ça a bien fonctionné pour nous ce soir (samedi), on avait besoin de cet effet de surprise aussi. On a contrôlé le jeu, le jeu entre les lignes, mais c'est un système difficile quand tu as le ballon et les gars ont été bons" a souligné l'ancien entraineur de Porto. On avait besoin de cette victoire, j'espère qu'elle va nous apporter cette confiance. On a été bien impliqué, avec de bonnes performances individuelles, collectivement on a été bon avec ce changement" s'est félicité André Villas-Boas.