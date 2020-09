OM - Villas Boas se livre sur le mercato olympien

Ce samedi matin face aux journalistes, André Villas Boas a été interrogé sur le mercato du club Phocéen et les éventuelles pistes de l'OM en attaque. Le technicien portugais s'est montré transparent et n'a pas exclu la possibilité de voir certains joueurs quitter l'effectif avant la fin du mercato.

"On cherche des sorties pour des joueurs : Kostas Mitroglou, Christopher Rocchia, Florian Chabrolle. Pour les autres, on n'a pas d'offres et on ne cherche pas à les vendre. Si des offres arrivent et qu'elles sont intéressantes pour les trois parties, on verra. Mais pour l'instant, rien." a ainsi lâché l'ex-coach de Tottenham, avant de rebondir sur le feuilleton de l'attaquant tant attendu à Marseille, en évoquant notamment El Bilal Touré. "Une piste chaude ? (...) En Allemagne ? Non. El Bilal Touré ? Ce n'est pas possible, on était intéressé par lui. Il était dans notre liste déjà l'an dernier, même quand il a démarré pour Reims. C'est difficile, un joueur intéressant que j'apprécie beaucoup mais ce n'est pas lui".