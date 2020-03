OM - Villas-Boas souhaite terminer cette saison en décembre

Interrogé par RMC Sport concernant la suite à donner pour la saison 2019-2020, André Villas-Boas a exprimé le besoin d'aller au bout du championnat, quitte à finir en décembre.

Stoppée après la 28ème journée en raison de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus, la Ligue 1 est actuellement un point d'interrogation important. De son côté, la Ligue planche encore sur différentes options pour mener cette saison à son terme, tandis que les dirigeants des clubs font part de leurs préférences. Contacté ce vendredi soir par RMC Sport, André Villas-Boas a souligné l'importance de terminer cette saison, notamment pour éviter un désastre économique pour les clubs. A l'image de Jean-Pierre Rivère, l'entraîneur marseillais propose de terminer la saison 2019-2020 en cette fin d'année et ainsi commencer le prochain exercice en début d'année prochaine.

"Tous les clubs se trouvent dans une situation économique catastrophique. C'est très difficile pour tout le monde. On commence à penser que le plus viable est de finir cette saison en décembre. [...] Et à partir de 2021, enchaîner un calendrier civil et de cette façon on arrive à 2022 pour la Coupe du monde au Qatar, à la fin du championnat. Evidemment après la Coupe du Monde 2022 on va peut-être avoir besoin de deux ans pour revenir sur le calendrier qui était normal pour les équipes européennes. Mais peut-être que c'est le plus viable. Mais oui, je pense que pour la santé économique des clubs, c'est bon de finir ce championnat mais c'est une chose secondaire dans ce moment-là, le plus important est la santé de tout le monde" a déclaré le coach olympien.