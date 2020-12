OM - Villas-Boas tacle Jaume Roures et Mediapro

En conférence de presse, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, s'est également exprimé sur la fermeture actée de la chaîne Téléfoot. Face aux journalistes, le technicien portugais est apparu remonté et a envoyé un petit tacle au groupe sino-espagnol et à son président, Jaume Roures.

"Malheureusement, on a eu la confirmation des mauvaises nouvelles. Soutien aux journalistes qui se retrouvent sans travail. Soutien et courage à eux. C'est une inquiétude pour la stabilité financière du club. On a un peu de chance ici parce qu’on a un propriétaire qui met de l’argent pour tenir le club. Contrairement à Roures, McCourt continue à tenir ses engagements contractuels. Je ne sais pas ce qu’il peut se passer, on va faire confiance à la ligue et au président des clubs", a lâché le tacticien lusitanien.