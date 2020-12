OM - Villas-Boas veut un nouveau numéro 9 lors du mercato hivernal après "l'erreur" Luis Henrique

André Villas-Boas a fait une annonce pour le mercato hivernal : il est en quête d'un nouveau numéro 9 pour l'OM.

Recruté pour 9 millions d'euros cet été, afin de renforcer l'attaque marseillaise, Luis Henrique (18 ans) ne s'est logiquement pas encore imposé à l'OM. Malgré l'attente autour de lui, le jeune Brésilien apprend petit à petit l'exigence de la Ligue 1 (3 matchs, 97 minutes jouées) mais il ne devrait pas être le futur numéro 9 d'André Villas-Boas. Alors qu'il a été recruté pour pouvoir jouer sur tous les postes de l'attaque, le Brésilien n'est pas ce "9 de référence" aux yeux du Portugais. Le technicien, qui assume avoir fait une erreur, se met donc en quête d'un nouveau buteur sur le mercato hivernal.

"On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. En janvier, on espère régler les choses pour cette position de numéro 9" a-t-il déclaré.

Mais André Villas-Boas ne regrette pas son choix d'avoir recruté Luis Henrique, bien au contraire. "On est content de sa venue. Vous avez regardé que City a fait venir un joueur de 17 ans, un Argentin à 17 M€. Ces joueurs, si tu laisses le temps, tu vas le payer cher. Pour le futur, Luis va beaucoup donner. Je lui laisse du temps".