OM - Violences conjugales : Marlène Schiappa visite la Commanderie et remercie l'OM

Depuis plusieurs semaines maintenant et le début du confinement, l'Olympique de Marseille ouvre les portes de son centre d'entraînement pour venir en aide aux victimes de violences conjugales. Et Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat pour l'égalité femmes hommes et contre les discriminations, a visité les installations de l'OM ce mercredi. Elle a tenu à saluer l'initiative des Phocéens. "Émue de visiter le centre d’entraînement de l’OM mis à disposition par son Président Jacques-Henri Eyraud pour les victimes de violences conjugales. Un magnifique exemple de solidarité entre hommes et femmes" a-t-elle écrit sur Twitter.

Jacques-Henri Eyraud a répondu, par la suite, à la femme politique. "Une ministre combattante, activiste de sa cause, au front dans un moment difficile. Merci Marlène Schiappa d’avoir rendu hommage au travail remarquable de l’association SOS Femmes 13. L’OM avec vous dans la lutte contre les violences conjugales".