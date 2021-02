OM - Walter Mazzarri se positionne pour devenir le nouvel entraîneur !

Alors que Jorge Sampaoli était la piste principale pour remplacer André Villas-Boas, Walter Mazzarri s’est positionné comme un prétendant au poste d'entraineur de l'Olympique de Marseille. Libre de tout contrat depuis son départ du Torino, la Gazzetta dello Sport a cité le technicien italien pour devenir le nouveau coach de l'OM.

Et La Provence a confirmé cette piste en ajoutant que l'ancien entraîneur de l'Inter et de Naples, qui est courtise également le Transalpin, a fait savoir que le projet marseillais "lui plaisait". De plus, le quotidien a conclu en indiquant que si Mazzarri débarquait à l'OM, il pourrait débarquer avec un ancien Phocéen dans ses valises : Fabrizio Ravanelli, même si son poste n'est pas évoqué dans la presse.