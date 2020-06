OM - Yohann Pelé réagit à sa prolongation de contrat

Un peu à la surprise générale, l'Olympique de Marseille a annoncé, dans la journée de mardi, la signature d'un nouveau contrat pour Yohann Pelé (37 ans). En fin de bail au 30 juin, le gardien de but remplaçant (5 matches joués toutes compétitions confondues cette saison) a ressigné pour une saison supplémentaire aux abords du Vélodrome, soit jusqu'au 30 juin 2021. Une vraie fierté pour l'Albatros, qui ne boude pas son plaisir suite à cette très, très bonne nouvelle.

"J'avais un contrat, c'est vrai, mais dans le foot on ne sait jamais ce que cela peut donner. Je suis très heureux et très fier de commencer cette sixième année ici. Ce n'est jamais facile de rester aussi longtemps dans un club, surtout à Marseille. D'où ma fierté. Je suis très content", a-t-il lâché dans une vidéo diffusée sur le site officiel du club, et d'évoquer ses ambitions pour l'exercice à venir. "Forcément, plus il y a de matches et plus j'ai de chances de jouer. Après, j'espère que Steve jouera le plus de matches possibles, cela voudra dire qu'il est en bonne santé. Je serai là, au cas où, si on a besoin de moi. Et j'essaiera de donner le maximum pour le club, comme je l'ai fait jusqu'à présent", a-t-il conclu.