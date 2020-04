OM - Zubizarreta prévoit un mercato platonique

Alors que le gouvernement a annoncé la fin de la saison 2019-2020 de Ligue 1, les clubs français s'inquiètent de plus en plus pour leurs finances, à commencer par l'Olympique de Marseille. Déjà dans le viseur de l'UEFA, pour non-respect du fair-play financier, le club de la Cannebière présente un déficit structurel très important (70 millions d'euros selon les dernières estimations). L'OM devra également se passer des revenus liés aux droits TV, et à la billetterie. Malgré leur probable qualification en Ligue des Champions, les Phocéens s'apprêtent donc à vivre un mercato particulièrement calme, comme l'a confirmé le directeur sportif, Andoni Zubizarreta au micro de Catalunya Radio.

"C'est un coup financier à tous les niveaux, et qui touche tout le monde de façon générale. On verra comment on pourra gérer ça. C'est difficile de commencer à parler de prévisions pour le mercato, quand tout est arrêté", explique l'ancien gardien du FC Barcelone. "Personne ne sait comment ça va se passer pour le mercato. Il y a moins de rentrées d’argent. Par exemple, nous ne toucherons pas tous nos droits TV. Ça aura de l’influence et ce sera une situation où il y aura moins d'argent. On ne doit pas s'attendre à un monde du football qui va vers le haut, mais à un monde du football qui va vers le bas financièrement parlant". A Marseille, l'été sera sans aucun doute peu agité, dans le sens des arrivées.