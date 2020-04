P. League - Arsenal : les joueurs baissent leurs salaires mais négocient une prime !

La baisse des salaires fait polémique depuis plusieurs semaines en Angleterre. Mais une grande étape est sur le point d'être franchie par un club de Premier League. En effet, Arsenal s'apprête à devenir la première formation à accepter une baisse salariale. Celle-ci sera de 12,5% sur les douze prochains mois, d’après les informations du Daily Mail. Mais ce sacrifice à un prix ! En échange, les hommes de Mikel Arteta auraient négocié une prime individuelle d'un montant proche de 115 000 euros, en cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour ce faire, ils devront terminer obligatoirement dans les quatre premiers à l'issue de la saison 2019-2020.

Les joueurs d'Arsenal pourraient même voir ce montant quintupler et empocher plus d'un demi-million d'euros, s'ils parvenaient à remporter la Champions League en 2020-2021. De quoi compenser leurs efforts financiers actuels. En revanche pour l'heure, les compagnons d'Alexandre Lacazette sont loin du compte. Positionnés à la 9ème place du classement, il leur reste dix matchs à disputer pour espérer terminer dans le top 4, et recevoir ainsi un ticket gagnant pour la Coupe aux grandes oreilles.