P.League - Chelsea perd deux points importants à Brighton

En ouverture de la 21e journée de Premier League, Chelsea et Brighton se sont neutralisés (1-1). Endormis de la soirée d'hier, les joueurs ont livré une pâle prestation pour ce premier match européen de l’année 2020. C’est sur un corner botté par Mason Mount, très discret pendant toute la rencontre, que César Azpilicueta, en renard des surfaces, a ouvert le score (10ème) après un cafouillage. Bien en place défensivement malgré de nombreux déchets techniques, les hommes de Frank Lampard ont été incapables de se mettre à l’abri et ont souffert dans le dernier quart d’heure de la rencontre.

Entré en jeu à la mi-temps, Conolly a soufflé un vent de révolte côté Brighton. Malgré deux parades à bout portant, Kepa n’a rien pu faire sur le génial retourné de l’Iranien Jahanbakhsh après une tête de Dunk (84ème). Avec ce nul les Londoniens voient le podium s’éloigner et doivent regarder dans le rétroviseur (Manchester United, avec un match en moins, est à 5 points). Depuis la fin de leur série de six victoires en octobre dernier, les Londoniens n’ont pas réussi à enchaîner deux succès de rang. Les hommes de Graham Potter remontent, eux, à la treizième place du championnat et comptent 5 points d’avance sur le premier relégable West Ham. Dans la lutte pour le maintien, Aston Villa s'est imposé dans le même temps à Burnley (1-2) et s'extirpe de la zone rouge (16e avec 21 points).

LES RÉSULTATS DE LA 21E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mercredi 1er janvier

Burnley - Aston Villa : 1-2

Brighton & Hove Albion - Chelsea : 1-1

16h : Newcastle - Leicester City

16h : Watford - Wolverhampton

16h : Southampton - Tottenham

18h30 : West Ham - Bournemouth

18h30 : Norwich - Crystal Palace

18h30 : Manchester City - Everton

21h : Arsenal - Manchester United

Jeudi 2 janvier

21h : Liverpool - Sheffield United