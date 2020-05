P. League - Le syndicat des joueurs propose de réduire la durée des matchs

La Premier League, suspendue depuis le 9 mars dernier, compte bien aller au terme de son exercice 2019-2020. Pour ce faire, une reprise est espérée dans l'idéal à partir du 8 juin prochain. Mais suite à la demande de l'UEFA de terminer les championnats domestiques dans l'idéal avant fin juillet, c'est un véritable marathon qui se profile pour les dix dernières journées à disputer en Angleterre (à l'exception de quatre formations qui disposent d'un match d'avance). Alors que différents scénarios sont envisagés pour que la fin de saison se déroule dans de bonnes conditions, la dernière proposition provient du syndicat des joueurs (PFA). Son président, Gordon Taylor, propose désormais de réduire la durée des rencontres. "Ce que l'on sait, ce sont les propositions qui ont été faites, la possibilité d'avoir plus de remplaçants (exceptionnellement les équipes pourraient avoir recours à cinq changements) et des matchs qui ne fassent pas forcément deux fois 45 minutes", a-t-il déclaré auprès de la BBC.

Taylor assure que certains joueurs "sont préoccupés par leur sécurité" et que toutes les propositions effectuées ont pour but de conserver "l'intégrité de la compétition". Il ajoute également que pour l'heure, il ne s'agit que d'une proposition qui sera "transmise aux joueurs et aux entraîneurs" et que "la faisabilité de toutes ces mesures sera étudiée par chaque club". Concernant un éventuel changement de règle, c'est l'IFAB, (l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du football) qui sera en charge de valider cette proposition.