P. League - Les points chauds de la fin de saison de Premier League

La Premier League est officiellement de retour à partir du 17 juin prochain. Parmi les 92 matchs restant à disputer, voici les principaux enjeux décryptés dans les grandes largeurs par notre rédaction.

Le titre de Premier League

Ce n'est plus qu’une question de temps avant de voir Liverpool sacré champion de Premier League 2019-2020. Avec 82 points au compteur, les Reds disposent de 25 points de plus que leur dauphin, Manchester City. Avec une telle avance, les hommes de Jürgen Klopp peuvent remporter le titre dès la prochaine journée, en cas de victoire chez le rival Everton, et d’une contre-performance des Citizens sur la pelouse d’Arsenal (le 17 juin prochain). Autrement, en cas de succès lors des deux prochaines rencontres (à Everton puis face à Crystal Palace), Liverpool sera assuré d'être sacré champion d'Angleterre après la 31ème journée.

La course pour la Ligue des Champions

Manchester City a été exclu pour deux ans des Coupes d'Europe après avoir enfreint les règles liées au fair-play financier. Les Citizens ont fait appel de cette décision, mais en cas de sanction effective et à condition que City (actuellement 2ème) termine la saison parmi les quatre premières places européennes, un ticket de plus pour la Ligue des Champions sera attribué. Le cas échéant, les cinq premières places seraient qualificatives...

Liverpool, premier, est d’ores et déjà assuré de participer à la Champions League la saison prochaine. Ainsi, Leicester (3ème, 53 points), Chelsea (4ème, 48 points), Manchester United (5ème, 45 points), Wolverhampton (6ème, 43 points) et même Sheffield United (7ème, 43 points aussi) peuvent prétendre à une place dans la plus prestigieuse des compétitions continentales la saison prochaine.

Au programme, un choc d’entrée ! City reçoit Arsenal pour le match en retard de la 28ème journée. L’occasion pour les hommes de Pep Guardiola de consolider leur deuxième place, avant de recevoir Liverpool (32ème journée). D’autres rencontres bien décisives sont aussi à prévoir : Sheffield-Chelsea pour le compte de la 35ème journée, Liverpool-Chelsea (37ème) ainsi que Leicester-Man United (38ème). Finalement, l’opposition entre les deux outsiders, Sheffield et Wolverhampton, prévue lors de la 34ème journée, pourrait être déterminante.

La bataille pour l'Europa League

L’exclusion potentielle de Manchester City aurait également des répercussions sur la course à la petite Coupe d'Europe. Ainsi, en cas de sanction du Tribunal arbitral du sport (TAS), un ticket pour l’Europa League sera distribué au 6ème, 7ème et 8ème de Premier League.

En cas de non qualification en C1, si Wolverhampton (6ème) et Sheffield United (7ème) terminent la saison à leurs places respectives, les deux formations seraient qualifiées pour la Ligue Europa. Pour l’instant, le finaliste de l’édition précédente de la Champions League, Tottenham (8ème, 41 points), ainsi que Arsenal (9ème, 40 points), sont pour le moment positionnés pour une possible qualification en C3, même si la lutte pour la Ligue des Champions reste envisageable en cas de bons résultats cumulés.

Afin de départager ces prétendants à l’Europe, plusieurs chocs sont programmés. Notamment, Tottenham-Manchester United (31ème), Wolves-Arsenal (33ème), Arsenal-Liverpool (36ème) et

Tottenham-Leicester (37ème).

La lutte pour le maintien

Le combat s’annonce aussi acharné concernant le maintien. West Ham (16ème), Watford (17ème) et Bournemouth (18ème) sont à égalité de points (27). Aston Villa (19ème, 25 points) et Norwich City (20eme, 21 points) complètent le classement. De son côté, avec deux petits points d’avance sur West Ham, Brighton (15ème, 29 points) pourrait être concerné par cette lutte.

Plusieurs matchs entre concurrents directs auront lieu : Norwich-Brighton (33ème), Watford-Norwich (34ème), Norwich-West Ham (35ème) et enfin West Ham-Aston Villa (38ème).