P.League - Man City déroule face à Arsenal

Ce dimanche après-midi Manchester City se déplaçait à Arsenal pour le choc de la 17e journée de Premier League. Au dessus tactiquement et techniquement, les hommes de Guardiola ont totalement dominé cette rencontre. Menés notamment par un Kevin De Bruyne de gala, City a rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de son meneur Belge (2e). Sterling a ensuite mis le but du break, après seulement quinze minutes du jeu. La défense des Gunners, globalement étouffée et brouillonne, a beaucoup souffert face à la vista et les transitions rapides des Citizens.

De Bruyne a ensuite alourdi un peu plus le score en toute fin de première mi-temps d'une superbe frappe à ras de terre (40e). Sans solution les coéquipiers d'Aubameyang se sont néanmoins montrés un peu plus solide défensivement, sans vraiment parvenir à inquiéter Ederson et sans montrer un quelconque esprit de révolte. Avec cette défaite Arsenal, qui n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matchs de championnat, continue de sombrer et se classe désormais huitième de Premier League. City de son côté revient à quatre points de Leicester, le solide dauphin de Liverpool.

Premier League - 17e Journée Arsenal 0 - 30 - 3 Manchester City 2' K. De Bruyne

15' R. Sterling

40' K. De Bruyne



LES RÉSULTATS DE LA 17E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 15 décembre

Liverpool - Watford : 2-0

Chelsea- Bournemouth : 0-1

Leicester - Norwich : 1-1

Burnley - Newcastle : 1-0

Sheffield Utd : Aston Villa : 2-0

Southampton - West Ham : 0-1

Dimanche 16 décembre