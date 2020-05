P. League - Six clubs prêts à bloquer la reprise !

Depuis le début de la crise du coronavirus qui a provoqué la suspension de la Premier League mi-mars, les polémiques s'enchaînent en Angleterre. Alors qu'une prochaine reprise se profile désormais le 12 juin, six clubs du bas de tableau (Aston Villa, Watford, West Ham, Brighton, Norwich City et Bournemouth) se révoltent désormais contre le traditionnel système de relégation de fin de saison. Ils seraient même prêts, selon le Daily Mail, à s'opposer au projet de reprise pour que les dirigeants de Premier League cèdent à leur réclamation. Radicalement opposé à la volonté de ces clubs, qui veulent assurer leur survie en première division, le Big six de son côté (Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City et Manchester United), pousse pour que les relégations soient maintenues, et ce, même si le championnat ne se termine pas...

Lors d'une réunion entre actionnaires du championnat vendredi dernier, nos confrères racontent qu'une pression aurait été mise au passage par les plus grands clubs, sur les trois derniers, en leur conseillant de ne pas s'opposer à la reprise. L'argument principalement mis en avant est que leur position de relégable au classement ne pourra pas évoluer à moins de reprendre la compétition. Une tentative de persuasion dans le but d'obtenir un nombre assez élevé de votes, soit 14, afin d'acter le projet de reprise de la Premier League, le "Project Restart". Pour l'heure, seulement 13 formations seraient en faveur d'une reprise. Tout ceci pousse la Ligue anglaise à prôner l'union sacrée, sans laquelle aucune décision en vue d'une éventuelle reprise ne pourra être actée. Les opinions divergent entre les clubs dont les intérêts diffèrent forcément en fonction de leur classement. En cas d'arrêt définitif du championnat, les pertes de la Premier League seraient estimées à 1,17 milliard d'euros.