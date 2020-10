P.League - Manchester City freiné par West Ham !

En ouverture de la 6ème journée de Premier League, Manchester City a été accroché (1-1) sur la pelouse de West Ham.

Le début de saison de Manchester City est décidément bien compliqué. Après avoir perdu contre Leicester et fait match nul contre Leeds, les Skyblues ont encore perdu des points cet après-midi face à West Ham. Les Hammers ont ouvert le score grâce à un superbe retourné acrobatique de Michaël Antonio à la 18ème minute de jeu.

Fidèle à ses principes, l'équipe de Pep Guardiola tient le ballon et se voit récompenser au retour des vestiaires. Cancelo accélère côté gauche et centre dans la surface. Tout juste arrivé sur le terrain, Foden contrôle et se retourne immédiatement pour envoyer une frappe du gauche dans les filets de West Ham. Peu inspirés, les Citizens ont ensuite dominé tout le reste du match, mais sans jamais parvenir à percer le verrou des coéquipiers du français Sébastien Haller. Mahrez a joué de malchance en fin de match en touchant le poteau. Avec ce nul, Manchester City est 11ème au classement avec 8 points au compteur, juste derrière West Ham, 10ème.

LES RÉSULTATS DE LA 6E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 24 octobre

West Ham - Manchester City : 1-1

16 heures : Fulham - Crystal Palace

18 heures 30 : Manchester United - Chelsea

21 heures : Liverpool - Sheffield United

Dimanche 25 octobre

15 heures : Southampton - Everton

17 heures 30 : Wolverhampton - Newcastle

20 heures 15 : Arsenal - Leicester

Lundi 26 octobre