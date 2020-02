P.League - Accroché à Burnley, Arsenal n'avance plus

Dans le cadre de la 25ème journée de Premier League, Arsenal a concédé un triste résultat nul et vierge sur la pelouse de Burnley (0-0), ce dimanche après-midi. Les protégés de Mikel Arteta, avec ce quatrième match nul de rang, restent bloqués à la dixième place du classement (31 points) et voient l'Europe s'éloigner encore un peu plus. Chelsea, quatrième, est déjà dix longueurs devant (41 points).

Premier League - 25e Journée Burnley 0 - 00 - 0 Arsenal

LES RÉSULTATS DE LA 25E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 1 février

Leicester City - Chelsea : 2-2

Bournemouth - Aston Villa : 2-1

Crystal Palace - Sheffield United : 0-1

Liverpool - Southampton : 4-0

Newcastle - Norwich City : 0-0

Watford - Everton : 2-3

West Ham - Brighton & Hove Albion : 3-3

Manchester United - Wolverhampton : 0-0

Dimanche 2 février

Burnley - Arsenal : 0-0

17h30 : Tottenham - Manchester City