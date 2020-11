P.League - Accroché par Wolverhampton, Southampton rate le podium

En clôture de la 9ème journée de Premier League, ce lundi soir au Molineux Stadium, Wolverhampton et Southampton se sont quittés dos à dos (1-1). Dans cette partie, tout s'est joué en seconde mi-temps. Theo Walcott, bien servi par Che Adams, a ouvert la marque pour les Saints peu avant l'heure de jeu (58ème). Mais les Wanderers, accrocheurs, sont parvenus à recoller un gros quart d'heure plus tard grâce à Pedro Neto (75ème). Au classement, suite à ce score de parité, Wolverhampton stagne à la 9ème position (14 points), tandis que Southampton recule au 5ème rang (17 points) et rate l'occasion de grimper sur le podium.

Premier League - 9e Journée Wolverhampton 1 - 10 - 0 Southampton Pedro Neto 75'

58' T. Walcott



LES RÉSULTATS DE LA 9E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 21 novembre

Newcastle - Chelsea : 0-2

Aston Villa - Brighton : 1-2

Tottenham - Manchester City : 2-0

Manchester United - West Bromwich Albion : 1-0

Dimanche 22 novembre

Fulham - Everton : 2-3

Sheffield United - West Ham : 0-1

Leeds - Arsenal : 0-0

Liverpool - Leicester : 3-0

Lundi 23 novembre