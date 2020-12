P.League - Arsenal enchaîne à Brighton, Leeds cartonne West Brom

Arsenal confirme son regain de forme ! Après leur victoire dans le derby face à Chelsea (3-1) samedi, les hommes de Mikel Arteta ont confirmé en ce mardi soir sur la pelouse de Brighton & Hove Albion. Grâce à une unique réalisation inscrite par Alexandre Lacazette, peu après l'heure de jeu (66ème), les Gunners ont remporté cette rencontre de la 16ème journée de Premier League (0-1). Un succès étriqué mais capital qui permet aux Londoniens de lancer une série positive et de grimper à la 13ème place du classement (20 points).

Dans le même temps, Leeds United a réalisé un véritable festival sur le terrain de West Bromwich Albion (0-5). Rafinha, l'ancien ailier du Stade Rennais FC, a participé à ce carton avec la cinquième et dernière réalisation de son équipe (72ème). Grâce à cette large victoire, les protégés de Marcelo Bielsa montent à la 11ème position (23 points). Dans les autres résultats de ce début de soirée, Burnley a disposé de Sheffield Utd sur la plus petite des marges (1-0), tandis que Southampton et West Ham se sont neutralisés (0-0).

LES RÉSULTATS DE LA 16E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Lundi 28 décembre

Crystal Palace - Leicester City : 1-1

Chelsea - Aston Villa : 1-1

Everton - Manchester City : reporté à une date ultérieure

Mardi 29 décembre

Brighton & Hove Albion - Arsenal : 0-1

Southampton - West Ham : 0-0

West Bromwich Albion - Leeds United : 0-5

Burnley - Sheffield Utd : 1-0

21 heures : Manchester United - Wolverhampton

Mercredi 30 décembre