P.League - Arsenal fait mal à Wolverhampton

Arsenal va mieux, beaucoup mieux même ! Dans le cadre de la 33ème journée de Premier League, le club londonien est allé s'imposer sur le terrain de Wolverhampton (0-2), ce samedi après-midi. Les Gunners ont marqué un but par période, en fin de première via Bukayo Saka (43ème), puis en fin de seconde par Alexandre Lacazette (86ème), à peine entré en jeu. Grâce à ce succès probant, le troisième de rang en championnat, les protégés de Mikel Arteta confirment leur bonne forme du moment, confortent leur septième place au classement (49 points) et reviennent à trois petites unités des Wolves, sixièmes (52 points), qui décrochent dans la course à la Ligue des Champions après les succès de Leicester City et Manchester United.

Premier League - 33e Journée Wolverhampton 0 - 20 - 1 Arsenal 43' B. Saka

86' A. Lacazette



LES RÉSULTATS DE LA 33E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 4 juillet

Norwich City - Brighton & Hove Albion : 0-1

Manchester United - Bournemouth : 5-2

Leicester City - Crystal Palace : 3-0

Wolverhampton - Arsenal : 0-2

21h : Chelsea - Watford

Dimanche 5 juillet

13h : Burnley - Sheffield Utd

15h15 : Newcastle - West Ham

17h30 : Liverpool - Aston Villa

20h : Southampton - Manchester City

Lundi 6 juillet