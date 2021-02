P.League - Arsenal n'y arrive toujours pas et s'incline à Aston Villa

La saison galère d'Arsenal continue. En ouverture de la 23ème journée de Premier League, les Gunners se sont inclinés (1-0) sur la pelouse d'Aston Villa et enchaînent un troisième match sans victoire. L'unique but de la rencontre est l'oeuvre d'Ollie Watkins dès la deuxième minute de jeu. Après une mauvaise passe de Cedric vers Gabriel, l'ancien Lyonnais Bertrand Traoré intercepte puis trouve l'attaquant anglais en retrait. Devants en terme de possession, les hommes d'Arteta ne sont jamais parvenus à égaliser et restent donc à la dixième place du classement avec 31 points. Les Villans grimpent eux au huitième rang avec 35 unités.

LES RÉSULTATS DE LA 23E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 6 Février

Aston Villa - Arsenal : 1-0

16 heures Burnley - Brighton

16 heures : Newcastle - Southampton

18 heures 30 : Fulham - West Ham

21 heures : Manchester United - Everton

Dimanche 7 Février

13 heures : Tottenham - West Bromwich Albion

15 heures : Wolverhampton - Leicester

17 heures 30 : Liverpool- Manchester City

20 heures 15 : Sheffield United - Chelsea

Lundi 8 Février