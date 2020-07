P.League - Arsenal perd deux points face à Leicester

Fin de série pour Arsenal. Après avoir enchaîné quatre victoires toutes compétitions confondues, les Gunners ont concédé le nul devant Leicester, ce mardi à l'Emirates Stadium, ratant ainsi une belle occasion de se replacer dans la lutte pour le top 4. La déception d'Aubameyang et de ses coéquipiers est d'autant plus grande que le Gabonais avait ouvert le score, dès la 21e minute, suite à un très bon travail de Bukayo Saka. L'ancien stéphanois, auteur de son 20e but de la saison en Premier League, a donné à ses dirigeants une nouvelle raison de prolonger son contrat (juin 2021), en négociations depuis plusieurs semaines.

Malheureusement pour les Londoniens, la victoire n'a pas été au bout, les champions d'Angleterre 2016 étant revenus à hauteur en fin de match, grâce à Jamie Vardy (84e). Plutôt à l'avantage des locaux, la rencontre avait basculé dix minutes plus tôt, quand le jeune Nketiah, moins de deux minutes après son entrée en jeu, s'est fait exclure pour une semelle dangereuse sur Justin (75e). Avec ces deux points perdus, Arsenal reste 7e, à portée de Tottenham (8e) et à deux longueurs de Wolverhampton (6e). Les Foxes, dépassés par Chelsea, vainqueur de Crystal Palace en début de soirée, ferment le top 4 avec quatre points d'avance sur Man United et neuf sur leur adversaire du soir.

Premier League - 34e Journée Arsenal 1 - 11 - 0 Leicester City P. Aubameyang 21'

84' J. Vardy



LES RÉSULTATS DE LA 34E JOURNÉE DE P.LEAGUE

Mardi 7 juillet

Crystal Palace - Chelsea : 2-3

Watford - Norwich : 2-1

Arsenal - Leicester : 1-1

Mercredi 8 juillet

19h : Man City - Newcastle

19h : Sheffield Utd - Wolverhampton

19h : West Ham - Burnley

21h15 : Brighton - Liverpool

Jeudi 9 juillet