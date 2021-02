P.League - Arsenal remporte un match spectaculaire face à Leeds

Du spectacles, des buts, et une victoire pour Arsenal, ce dimanche, face à Leeds. Au terme d'un match spectaculaire marqué par de nombreuses occasions, les Gunners, envoyés sur orbite par Pierre-Emerick Aubameyang, ont pris le dessus face à l'équipe de Marcelo Bielsa (4-2). Dès la 13ème minute, l'ex-Stéphanois a trouvé la faille pour la première fois de la journée. Ensuite, juste avant la pause, les Peacocks craquent complètement avec le deuxième but d'Aubameyang sur pénalty (41ème), suivi du troisième but londonien par Bellerin (45ème).

Au retour des vestiaires, Aubam' inscrit un triplé (47ème), histoire de sceller la victoire de la bande de Mikel Arteta. Avec ce retard de quatre buts, le promu Leeds s'est révolté après la pause, et a inscrit deux buts par Struijk (58ème) et Costa (69ème). Mais l'écart était trop grand pour espérer mieux. Au classement, Arsenal double son adversaire du soir et récupère la 10ème place.

Premier League - 24e Journée Arsenal 4 - 23 - 0 Leeds United P. Aubameyang 13'

P. Aubameyang (P.) 41'

Héctor Bellerín 45'

P. Aubameyang 47'

58' P. Struijk

69' Hélder Costa



LES RÉSULTATS DE LA 24E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 13 Février

Leicester - Liverpool : 3-1

Crystal Palace - Burnley : 0-3

Manchester City - Tottenham : 3-0

Brighton - Aston Villa : 0-0

Dimanche 14 Février

Southampton - Wolverhampton : 1-2

West Bromwich Albion - Manchester United : 1-1

Arsenal - Leeds : 4-2

20 heures : Everton - Fulham

Lundi 15 Février