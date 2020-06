P.League - Arsenal renoue avec le succès à Southampton

Après un lourd revers à Manchester City (3-0) mercredi dernier puis une défaite embarrassante concédée sur le gong sur le terrain de Brighton & Hove Albion (2-1) samedi après-midi, Arsenal a - un peu - corrigé le tir en ce jeudi soir en remportant son tout premier succès depuis la reprise. En effet, pour son troisième déplacement de rang, cette fois sur la pelouse du St. Mary's Stadium, les protégés de Mikel Arteta ont plutôt logiquement disposé des Saints de Southampton (0-2), à l'occasion de la 31ème journée de Premier League

Maîtres de leur sujet, les Gunners ont rapidement ouvert le score via Eddie Nketiah (20ème). En toute fin de match (86ème), après quelques occasions pour les Saints (68ème, 73ème, 78ème), Joe Willock a mis fin à tout suspense, donnant un peu plus d'ampleur à cette victoire. Grâce à ce succès somme toute mérité, le club londonien remonte provisoirement à la neuvième place du classement (43 points) et peut toujours croire en une possible qualification européenne. Southampton, de son côté, stagne au quatorzième rang (37 points).

LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 23 juin

Leicester City - Brighton & Hove Albion : 0-0

Tottenham - West Ham : 1-0

Mercredi 24 juin

Norwich City - Everton : 0-1

Newcastle - Aston Villa : 1-0

Wolverhampton - Bournemouth : 1-0

Manchester United - Sheffield United : 3-0

Liverpool - Crystal Palace : 4-0

Jeudi 25 juin