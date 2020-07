P.League - Arsenal renverse Liverpool et prive les Reds des 100 points !

Liverpool ne pourra pas atteindre les 100 points ! En effet, les Reds viennent d'encaisser leur troisième défaite de la saison, ce mercredi soir, à l'Emirates Stadium face à Arsenal. Les hommes de Jürgen Klopp, relâchés depuis le titre acquis il y a quelques semaines, ont pourtant ouvert la marque par l'intermédiaire de Sadio Mané (20ème). L'attaquant sénégalais est à la conclusion d'un joli centre de Robertson, qui a initié une action côté gauche avec Roberto Firmino.

Pour autant, les Gunners vont profiter d'une erreur de Virgil van Dijk, plutôt rare pour être soulignée. Le Batave, trouvé par Fabinho juste devant sa surface, perd le ballon devant le pressing de Nelson et Alexandre Lacazette récupère. Le Français, lancé, n'a plus qu'à fixer Alisson à bout portant (32ème). Juste avant la pause, les hommes de Mikel Arteta prennent l'avantage sur une nouvelle erreur de la défense de Liverpool. Cette fois, c'est Alisson qui rate sa remise devant Lacazette, qui sert Nelson dans la surface. Le jeune ailier anglais trompe, à son tour, le portier brésilien (44ème). En deuxième période, les Reds ont tout tenté pour égaliser et conserver un espoir d'atteindre les 100 points mais Arsenal a su faire le dos rond pour conserver cette victoire. Les Gunners, 9èmes du classement, ont encore 3 points de retard sur Wolverhampton (6ème).

Premier League - 36e Journée Arsenal 2 - 12 - 1 Liverpool A. Lacazette 32'

R. Nelson 44'

20' S. Mané



LES RÉSULTATS DE LA 36E JOURNÉE DE P.LEAGUE

Mardi 14 juillet

Chelsea - Norwich : 1-0

Mercredi 15 juillet

Burnley - Wolverhampton : 1-1

Newcastle - Tottenham : 1-3

Man City - Bournemouth : 2-1

Arsenal - Liverpool : 2-1

Jeudi 16 juillet

19h : Everton - Aston Villa

19h : Leicester - Sheffield Utd

21h15 : Crystal Palace - Man Utd

21h15 : Southampton - Brighton

Vendredi 17 juillet