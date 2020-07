P.League - Arsenal s'enlise, Aston Villa sort de la zone rouge

Capable du meilleur comme du pire, depuis la reprise de la Premier League, Arsenal a montré son mauvais visage, ce mardi soir sur la pelouse d'Aston Villa. Dans l'obligation de l'emporter pour maintenir l'espoir d'une qualification européenne, via le championnat (un accès à la C1 ou à la C3 pourrait encore leur être offert via la Ligue Europa ou la FA Cup), les Gunners se sont inclinés à Birmingham, 1-0. Le seul but de la soirée a été inscrit à la 26e minute de jeu par Trezeguet, auteur d'une jolie demi-volée sur corner. Nketiah a failli égaliser en fin de match, là aussi sur corner, mais sa tête s'est écrasée sur le poteau de Pepe Reina (77e).

Arsenal, 10e au classement et qui n'a plus rien à jouer excepté une place dans le top 8, pourrait rendre un nouveau service à Aston Villa lors de la dernière journée de la saison, dimanche. Les Londoniens seront effectivement opposés à Watford (18e), au coude à coude avec les Villans (17es) dans la lutte pour le maintien après s'être incliné face à Manchester City, en début de soirée (0-4). Jack Grealish et ses coéquipiers, qui sont passés devant les Hornets au goal average, se déplaceront quant à eux à West Ham (16e).

Premier League - 37e Journée Aston Villa 1 - 01 - 0 Arsenal Trezeguet 27'



LES RÉSULTATS DE LA 37E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 18 juillet

Norwich City - Burnley : 0-2

Dimanche 19 juillet

Bournemouth - Southampton : 0-2

Tottenham - Leicester City : 3-0

Lundi 20 juillet

Brighton & Hove Albion - Newcastle : 0-0

Sheffield Utd - Everton : 0-1

Wolverhampton - Crystal Palace : 2-0

Mardi 21 juillet

19h : Watford - Manchester City : 0-4

21h15 : Aston Villa - Arsenal : 1-0

Mercredi 22 juillet