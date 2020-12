P.League - Arsenal se fait peur mais domine Chelsea dans le derby de Londres !

Arsenal a relevé la tête ce samedi, avec une victoire face à Chelsea dans le derby londonien (3-1). Les Gunners, emmenés par leurs jeunes joueurs, ont réalisé une solide prestation, même s'ils ont joué avec le feu en fin de match.

Premier League - 15e Journée Arsenal 3 - 12 - 0 Chelsea A. Lacazette (P.) 34'

G. Xhaka 44'

B. Saka 56'

85' T. Abraham



À l'occasion du Boeing Day et de la 15e journée de Premier League, Arsenal a reçu Chelsea à l'Emirates Stadium, dans le derby de Londres. Les hommes de Franck Lampard se sont procurés la première occasion de cette rencontre, avec un coup-franc de Mason Mount qui a heurté de poteau de Bernd Leno, battu sur le coup (13e). La réaction des Gunners s'est faite après la demie-heure de jeu, avec un pénalty obtenu par Kieran Tierney. Le Français Alexandre Lacazette a transformé ce tir au but pour donner l'avantage à Arsenal (1-0, 35e). Quelques instants plus tard, Granit Xhaka a doublé la mise pour les siens, avec un sublime coup-franc, qui a trompé Édouard Mendy juste avant la mi-temps (2-0, 44e). Les Blues n'ont pas cadré un seul tir dans le premier acte (2-0).

Au retour des vestiaires, le rythme est reparti sur les mêmes bases. Et à la suite d'un centre-tir chanceux, le jeune Bukayo Saka, avec un peu de réussite, a trouvé la lucarne opposée de Mendy pour corser l'addition, déjà bien salée (3-0, 56e). Chelsea, par l'intermédiaire de Tammy Abraham, a réagi assez tard en concrétisant son seul tir cadré du match. Malgré un hors-jeu signalé de l'Anglais, la VAR a finalement validé ce but, le 6e de la saison pour Abraham (3-1, 85e). Les Gunners ont joué à se faire peur en fin de match, car à la suite d'une faute de Pablo Mari de la surface, Leno a arrêté un pénalty de Jorginho dans un moment décisif, qui aurait pu donner de l'espoir aux Blues (91e). Ainsi, Chelsea n'a pas réussi à inverser la tendance, car Arsenal a bien remporté ce match (3-1). Les hommes de Mikel Arteta relèvent la tête avec ce succès (3-1), car même si Arsenal est désormais 14e (17 points), le technicien espagnol peut souffler un peu en cette période de Boxing Day avec les matchs à répétition. Chelsea stagne et laisse le champ libre à ses concurrents de prendre de l'avance, et se retrouve 6e au classement (25 points).

LES RÉSULTATS DE LA 15E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 26 décembre

Leicester City - Manchester United : 2-2

Aston Villa - Crystal Palace : 3-0

Fulham - Southampton : 0-0

Arsenal - Chelsea : 3-1

21 heures : Manchester City - Newcastle

21 heures : Sheffield Utd - Everton

Dimanche 27 décembre