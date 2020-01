P.League - Arsenal se relève enfin et fait chuter Man United

Première victoire pour Mikel Arteta à la tête d'Arsenal. Après un nul à Bournemouth (1-1) et une défaite devant Chelsea (1-2), le coach espagnol a réussi son deuxième choc à l'Emirates Stadium, face à Manchester United (2-0). Ce succès, le premier depuis six matchs, porte le sceau de Nicolas Pépé, qui n'a pas tardé à lancer les débats en concluant un bon mouvement initié sur le côté gauche par Aubameyang et Kolasinac (8ème). Auteur de son 3e but en Premier League (en 18 matchs), l'ancien angevin a failli s'offrir son premier doublé, mais sa frappe du gauche des vingt mètres a fini sa course sur le poteau de David De Gea, fautif au départ de l'action (38ème). Quelques minutes plus tard, son corner rentrant a mis le feu dans les six mètres du portier mancunien, fusillé par une volée à bout portant de Sokratis Papastathopoulos, qui traînait par là (42ème).

Les Gunners, qui n'avaient plus gagné à domicile depuis le 6 octobre (1-0 contre Bournemouth), se sont contentés de préserver le score et ont davantage subi dans le deuxième acte, mais n'ont jamais tremblé si ce n'est sur une frappe dans le petit filet extérieur d'Andreas Pereira (59ème). Les voilà replacés en queue de top 10 de la Premier League, alors qu'ils avaient entamé cette rencontre quatre rangs plus bas. MU, qui avait enchaîné deux succès probants la semaine dernière (4-1 contre Newcastle, 0-2 à Burnley), reste 5e à cinq longueurs de Chelsea (4e) et treize du podium, occupé par Manchester City, Leicester et Liverpool. Toujours leaders, les Reds boucleront cette 21e journée avec la réception de Sheffield jeudi soir.

