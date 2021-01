P.League - Arsenal tenu en échec par Crystal Palace

Dans le cadre de la 18ème journée de Premier League, Arsenal a été tenu en échec (0-0) à l'Emirates par Crystal Palace. Les joueurs d'Arteta peuvent même s'estimer heureux de prendre un point ce soir puisque la première période a été l'avantage des Eagles qui ont touché la barre par Tomkins juste avant la pause. S'ils ont dominé dans le second acte, les Gunners n'ont jamais su trouver la faille et stoppent leur série de trois victoires consécutives. Arsenal est 11ème avec 24 points soit un de plus que Crystal Palace treizième.

LES RÉSULTATS DE LA 18E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 12 Janvier

Sheffield - Newcastle : 1-0

Wolverhampton - Everton : 1-2

Mercredi 13 Janvier

Manchester City - Brighton : 1-0

Aston Villa - Tottenham : reporté

Jeudi 14 Janvier

21h : Arsenal - Crystal Palace : 0-0

Mardi 19 Janvier

19h : West Ham - West Bromwich

21h15 : Leicester - Chelsea

Mercredi 20 Janvier

21h15 : Fulham - Manchester United

Leeds - Southampton : reporté

Jeudi 21 Janvier