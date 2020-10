P.League - Aston Villa inflige une incroyable déculottée à Liverpool

Décidément, cette 4ème journée de Premier League est surprenante. Après la grosse claque reçue par Manchester United en début de soirée (1-6 face à Tottenham), Liverpool a coulé de la même façon sur la pelouse d'Aston Villa. En déplacement chez les Villans, les Reds, privés d'Alisson, ont encaissé une lourde défaite 7-2.

La folle soirée d'Aston Villa est à mettre, en partie, au crédit de Watkin, qui s'est offert un triplé (4ème, 22ème, 39ème), Mcgin (35ème), Barkley (55ème) et Grealish par deux fois (66ème, 75ème) sont les autres bourreaux de Liverpool. Les Reds, de leur côté, ont cru pouvoir reprendre le fil du match en égalisant à 2-1 à la 33ème par Mohamed Salah, mais les espoirs ont donc été douchés deux minutes plus tard par le troisième but d'Aston Villa par Mcgin. À l'heure de jeu, Salah a inscrit son deuxième but du match, anecdotique.

LES RÉSULTATS DE LA 4E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 3 octobre

Chelsea - Crystal Palace : 4-0

Everton - Brighton : 4-2

Leeds - Manchester City : 1-1

Newcastle - Burnley : 3-1

Dimanche 4 octobre