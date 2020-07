P.League - Aston Villa se relance pour le maintien en dominant Crystal Palace

Grâce à un doublé signé Mahmoud Hassan (49ème, 59ème), plus connu sous le nom de Trézéguet, Aston Villa a dominé Crystal Palace (2-0), ce dimanche après-midi lors de la 35ème journée de Premier League. Un succès capital, qui met fin à une série de trois défaites de rang, et qui permet aux pensionnaires de Villa Park de reprendre un petit espoir pour le maintien. Crédités de 30 points, les joueurs de Birmingham grimpent à la dix-huitième place du classement et reviennent à quatre unités du duo Watford - West Ham. Les Eagles, eux, restent bloqués au quatorzième rang (42 points).

Premier League - 35e Journée Aston Villa 2 - 01 - 0 Crystal Palace Trezeguet 49'

Trezeguet 59'



LES RÉSULTATS DE LA 35E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 11 juillet

Norwich City - West Ham : 0-4

Watford - Newcastle : 2-1

Liverpool - Burnley : 1-1

Sheffield Utd - Chelsea : 3-0

Brighton & Hove Albion - Manchester City : 0-5

Dimanche 12 juillet

Wolverhampton - Everton : 3-0

Aston Villa - Crystal Palace : 2-0

17h30 : Tottenham - Arsenal

20h00 : Bournemouth - Leicester City

Lundi 13 juillet