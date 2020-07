P.League - Aubameyang porte Arsenal, Leicester tombe à Everton !

Arsenal a validé son succès face à Southampton jeudi dernier (2-0) avec une nouvelle victoire, ce mercredi, contre Norwich (4-0). Les Gunners de Mikel Arteta, dixième au coup d'envoi, vont faire un bond au classement (7ème place) et peuvent remercier le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, en grande forme. Le Gabonais s'est, en effet, offert un doublé ce soir (33ème, 67ème), tandis que Granit Xhaka a inscrit le troisième but des Londoniens (37ème) sur une passe de... Aubemayang ! En fin de match, Cedric, le latéral portugais d'Arsenal, a fêté sa première apparition avec un joli but du gauche (81ème).

Dans l'autre grosse rencontre de la soirée, Everton s'est imposé face au troisième du championnat Leicester (2-1). Les Toffees ont surpris les Foxes dans le premier quart d'heure avec deux buts rapides de Richarlison (10ème) et Sigurdsson (16ème) sur pénalty. En deuxième période, les hommes de Brendan Rodgers ont réduit la marque par Iheanacho, sans pour autant arracher le nul. Au classement, Leicester voit revenir Chelsea (4ème) à un point et Man United (5ème) à trois points. Enfin, dans la dernière rencontre de ce début de soirée, Bournemouth s'est lourdement incliné à domicile face à Newcastle (1-4). Saint-Maximin s'est illustré avec trois passes décisives.

LES RÉSULTATS DE LA 32E JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 27 juin

Aston Villa - Wolves : 0-1

Dimanche 28 juin

Watford - Southampton : 1-3

Lundi 29 juin

Crystal Palace - Burnley : 0-1

Mardi 30 juin

Brighton - Manchester United : 0-3

Mercredi 1 juillet

Arsenal - Norwich : 3-0

Bournemouth - Newcastle : 1-4

Everton - Leicester City : 2-1

21h15 : West Ham - Chelsea

Jeudi 2 juillet