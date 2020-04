P.League - BeIN Sports conteste le rachat de Newcastle par un fonds d'investissement saoudien

Le rachat de Newcastle par un fonds d'investissement saoudien est, avec la crise liée au coronavirus, le sujet d'actualité numéro un de la presse sportive britannique. Et ce n'est pas prêt de changer, puisque cette révolution entamée à Saint-James Park (une avance non remboursable de 19,5 M€ aurait déjà été versée sur les 340 M€ promis dans l'offre de rachat) commence à provoquer quelques remous dans le Royaume. Le groupe BeIN a en effet adressé à la Premier League un courrier dans lequel il demande une enquête sur le rachat des Magpies. "Ma requête est simplement basée sur le rôle du gouvernement d'Arabie saoudite dans le passé et le vol continu d'intérêts commerciaux au détriment de votre club, de la Premier League, des partenaires en charge de la diffusion TV et du football en général", explique le président de BeIN Sports Yousef al-Obaidly dans ce courrier.

En résumé, BeIN affirme que l'Arabie Saoudite a laissé naître en 2017 un système de diffusion pirate des principales compétitions, reprenant les images des dix chaînes sportives du groupe qatari. Reste à savoir si les dirigeants du football anglais prendront cette requête au sérieux et empêcheront Newcastle de passer sous pavillon saoudien.