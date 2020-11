P.League - Bruno Fernandes fait gagner Manchester United face à Everton

En ouverture de la 8ème journée de Premier League, Manchester United s'est imposé (1-3) sur la pelouse d'Everton. Auteur d'un doublé, Bruno Fernandes donne du sursis à Ole Gunnar Solskjaer.

Premier League - 8e Journée Everton 1 - 31 - 2 Manchester United Bernard 19'

25' Bruno Fernandes

32' Bruno Fernandes

95' E. Cavani



Solskjaer peut souffler. 15èmes au coup d'envoi, Manchester United et son coach norvégien affichent un visage moribond en championnat. Opposés à une séduisante équipe d'Everton en ce début de saison, les Red Devils se sont offert un bol d'air. Pourtant la rencontre a bien mal débuté pour Manchester United. Après une entame de match équilibrée, Everton va ouvrir le score par l'intermédiaire de Bernard (19ème). Sur une déviation aérienne de Calvert-Lewin, le brésilien récupère le ballon et percute. Arrivé aux 16 mètres, le numéro 20 ferme sa cheville et envoie le ballon au ras du poteau de De Gea.

Les Toffes mènent, mais l'inévitable Bruno Fernandes va remettre les compteurs à zéro. Sur un centre de Shaw, le milieu offensif portugais place une tête sur laquelle Pickford ne peut rien faire (25ème). Le génial portugais ne va pas s'arrêter là. Dès la 32ème minute de jeu le numéro 18 hérite d'un ballon de Fred à gauche de la surface. Son centre-tir n'est touché par personne et termine au fond des filets.

Premier but pour Cavani

Manchester United prend l'avantage et ne le lâchera plus. Dans une deuxième période plutôt fermée, United vient planter le troisième but au bout du temps additionnel. Sur un contre, Bruno Fernandes fixe la défense d'Everton et offre un caviar à Cavani. L'attaquant uruguayen s'offre son premier but avec son nouveau club.

Avec ce succès, les coéquipiers de Pogba montent provisoirement à la 13ème place du classement. Le club d'Everton enchaîne lui une troisième défaite de suite et reste cantonné à la 5ème place.

