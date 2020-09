P.League - Chelsea démarre par un succès face à Brighton & Hove Albion

Chelsea n'a pas raté son départ. En déplacement sur la pelouse de Brighton & Hove Albion, ce lundi soir à l'occasion de la 1ère journée de Premier League, les Blues se sont imposés (1-3). Jorginho, en milieu de première mi-temps, a ouvert le score sur penalty (23ème). En début de seconde période, Leandro Trossard a égalisé pour les Seagulls (54ème). Une réalisation qui a réveillé les hommes de Frank Lampard, qui ont très vite repris les devants grâce à un but exceptionnel inscrit par Reece James (56ème). Dix petites minutes plus tard, avec une certaine réussite et à la suite d'une passe décisive de ce même Reece James, Kurt Zouma a mis fin à tout suspense (66ème). Avec ce succès inaugural poussif, les Blues rejoignent Arsenal et Leicester City en tête du classement (3 points). Un plutôt bon démarrage qu'ils tenteront de confirmer dès samedi après-midi (17h30, Stamford Bridge) lors de la réception du champion en titre, Liverpool.

LES RÉSULTATS DE LA 1E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 12 septembre

Fulham - Arsenal : 0-3

Crystal Palace - Southampton : 1-0

Liverpool - Leeds United : 4-3

West Ham - Newcastle : 0-2

Burnley - Manchester United (reporté)

Manchester City - Aston Villa (reporté)

Dimanche 13 septembre

West Bromwich Albion - Leicester City : 0-3

Tottenham - Everton : 0-1

Lundi 14 septembre