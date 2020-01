P.League - Chelsea déroule, Manchester United cartonne, Leicester chute

Ce samedi après-midi, à Stamford Bridge, Chelsea n'a fait qu'une bouchée de Burnley (3-0), dans le cadre de la 22ème journée de Premier League. Pourtant privés des services de N'Golo Kanté, blessé à un tendon hier à l'entraînement, les Blues ont déroulé leur football. Jorginho a d'abord ouvert la marque sur penalty (27ème), puis le virevoltant Tammy Abraham a fait le break quelques petites minutes plus tard (38ème). Peu après la reprise, Callum Hudson-Odoi a donné plus d'ampleur à ce beau et large succès (50ème). Avec cette victoire, les hommes de Frank Lampard confortent leur quatrième place au classement (39 points), avec cinq unités d'avance sur Manchester United (34 points). Car, dans le même temps, les Red Devils ont étrillé Norwich City (4-0) à Old Trafford.

Marcus Rashford y est allé de son doublé (27ème, 52ème) et Anthony Martial de son petit but (54ème). Dans le dernier quart d'heure de jeu, Mason Greenwood a parachevé cette belle prestation collective (76ème), qui permet aux hommes d'Ole Gunnar Solskjaer de repasser devant Sheffield United. Dans les autres résultats marquants de l'après-midi, les Foxes de Leicester City, deuxièmes du classement (45 points), ont été surpris à domicile par les Saints de Southampton (1-2) et se retrouvent désormais sous la menace de Manchester City (44 points, troisième). Les Toffees d'Everton, drivés par Carlo Ancelotti, ont quant à eux assuré le strict minimum à Goodison Park en dominant Brighton & Hove Albion sur la plus petite des marges (1-0), grâce à une réalisation inscrite par Richarlison (38ème).

LES RÉSULTATS DE LA 22E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 10 janvier

Sheffield United - West Ham : 1-0

Samedi 11 janvier

Crystal Palace - Arsenal : 1-1

Chelsea - Burnley : 3-0

Everton - Brighton & Hove Albion : 1-0

Leicester City - Southampton : 1-2

Manchester United - Norwich City : 4-0

Wolverhampton - Newcastle : 1-1

18h30 : Tottenham - Liverpool

Dimanche 12 janvier

15h : Bournemouth - Watford

17h30 : Aston Villa - Manchester City