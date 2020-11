P.League - Chelsea dispose de Newcastle et prend la tête

En ouverture de la 9ème journée de Premier League, Chelsea a pris le dessus sur Newcastle (0-2) et s'installe provisoirement sur le fauteuil de leader.

Premier League - 9e Journée Newcastle 0 - 20 - 1 Chelsea 10' F. Fernández (CSC)

65' T. Abraham



Chelsea continue sa série. Invaincus depuis la deuxième journée du championnat, les Blues ont enchaîné une troisième victoire consécutive et grimpent provisoirement à la 1ère place de la Premier League. Les hommes de Franck Lampard se sont rapidement distingués dans ce match. Après une première grosse occasion où Werner a buté sur Darlow (5ème), le gardien des Magpies va s'incliner cinq minutes plus tard sur un but contre son camp de Fede Fernandez suite à un centre de Mount.

Chelsea est devant mais Werner manque de faire le break (30ème et 53ème). L'attaquant allemand va finalement se rattraper en étant à l'origine du deuxième but des Blues. Sur un contre, l'ancien de Leipzig dribble deux défenseurs de Newcastle puis fixe un troisième avant de décaler Abraham. L'anglais termine d'une frappe poteau rentrant (65ème). 2-0 score final. Chelsea est 1er, Newcastle 13ème.

LES RÉSULTATS DE LA 9E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 21 novembre

Newcastle - Chelsea : 0-2

16 heures : Aston Villa - Brighton

18 heures 30 : Tottenham - Manchester City

21 heures : Manchester United - West Bromwich Albion

Dimanche 22 novembre

13 heures : Fulham - Everton

15 heures : Sheffield United - West Ham

17 heures 30 : Leeds - Arsenal

20 heures 15 : Liverpool - Leicester

Lundi 23 novembre